Kloden rundt

Italien: En ambulancemand i Italien er under mistanke for at have myrdet mindst tre dødssyge kræftpatienter, mens de var i hans køretøj. Det skal være sket ved, at han har sprøjtet luft ind i patienternes blodårer, mens han kørte dem hjem fra behandling. Manden fik provision fra et begravelsesfirma. Det rapporterer BBC, der citerer lokale italienske medier. Politiet har anholdt manden, som blev angivet af et tidligere mafiamedlem. Den anholdte er 42 år. De tre døde patienter kom alle fra den lille by Biancavilla nær Catania på Sicilien. Manden mistænkes for at have udnyttet de sørgende familier ved at anbefale, at de bruger et særligt begravelsesfirma, der mistænkes for forbindelser til mafiaen. (ritzau)