Debat: Er det affald eller kunst?

Siden i sommer - mindst - har der i et træ over for byens dyreste turist-ikon "Fjord og Bæltcentret" - altså på fortorvet ved Turistbureauet - hængt et stort stykke plastic, der flagrer i vinden.

Kønt er det ikke at se på. Signalværdien er enorm for, hvilke evner Kerteminde Kommune har - eller rettere - ikke har til at se og agere! Hvor mange gange har en borgmester og byrødder samt rette vedkommende, som varetager byens forskønnelse, ikke passeret dette stykke affald af plastic i et træ midt i byen.

Byen, som kalder sig så poetisk "Haven ved havet", eksponerer altså, hvad haverne er fyldt med- i et træ - måske er det et kunstværk i anledning af naturelskeren Johs. Larsens fødsesldag, og som alle gæsterne automatisk præsenteres for på byens mest befærdede vej!

Dette eventuelle kunstværk kunne i påkommende tilfælde markeres med belysning som på Amandastatuen med det formål at vise, det ér et kunstværk.....i modsat tilfælde et det flovt og på niveau med den forfaldne silo på havnen!

Begge dele bør tilgå den nybyggede affaldsplads på Tårup Stranden.