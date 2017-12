Quiz

1) Om morgenen 1. januar 2017 udbrændte tankstationen på Middefartvej i Sandager. Politiet vurderede, at branden var påsat - men hvorfor?

1. Politiets teknikere fandt dna-spor efter en gerningsmand på stedet.

2. Branden havde to forskellige arnesteder.

3. Et vidne så en person løbe væk fra branden.

2) 18. februar omtalte Fyens Stiftstidende Museum Vestfyns kommende udstilling om Assensbanen. Hvad var navnet på udstillingen?

1. På banen.

2. Endestationen.

3. Next stop.

3) På et byrådsmøde 22. februar var der flertal for en ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet i Assens Kommune. Her blev det besluttet at lukke Børnehaven Bøgedal. Hvor lå børnehaven?

1. I Skydebjerg.

2. I Flemløse.

3. I Bred.

4) Hvornår havde filmen "Dan Dream" med Casper Christensen og Frank Hvam gallapremiere på Tobaksgaarden i Assens?

1. Marts.

2. April.

3. Juni.

5) Hvad fik Fynbus kritik for i marts 2017?

1. Flere passagerer stod frem og fortalte om mange forsinkelser på grund af, at landmænd tabte gylle på vejene.

2. Fynbus var ikke gode nok til at håndtere fulde unge, og derfor blev de en gene for andre passagerer.

3. En ung flygtning kritiserede Fynbus og fortalte, at han blev smidt af bussen med en forklaring om, at "alle arabere snyder".

6) Hvorfor stoppede der med at være parkeringskontrol på Assens Kommunes p-pladser i april?

1. Assens Kommune opsagde samarbejdet med det selskab, der udførte kontrollen for kommunen.

2. Fyns Politi ophørte med at stå for kontrollen.

3. Assens Kommune kontrollerede indtal da selv sine p-pladser, men den ordning blev sparet væk.

7) Tobaksgaarden lagde i maj gårdrum til en udendørskoncert, der trak 750 mennesker til fra nær og fjern, og som var udsolgt i måneder forinden. Hvem stod på scenen?

1. Birthe Kjær.

2. Kim Larsen og Kjukken.

3. Lasse & Mathilde.

8) Et stort ønske gik i maj i opfyldelse for Terrariet i Vissenbjerg. Det ventes at kunne trække flere besøgende til attraktionen. Men hvad var det?

1. Terrariet fik en nilkrokodille til samlingen.

2. Terrariet modtog et anseligt beløb fra en fond, der vil muliggøre en ambitiøs udbygning.

3. Vejdirektoratet gav tilsagn om, at Terrariet kan skilte ved motorvejen på lige fod med eksempelvis Odense Zoo.

9) I juni var der gæsteoptræden på Frøbjerg Bavnehøj. Men hvem var gæsterne?

1. Danmarks Radios Symfoniorkester.

2. Det Kongelige Teater.

3. Den Kongelige Ballet.

10) 7. juli blev der i Østre Landsret sat et punktum i den såkaldte pornosag. Bo Lind blev frikendt. Men for hvad?

1. For injurier i forhold til Anders Storebjerg, der er leder af Strandmølleskolen i Assens.

2. For overtrædelse af Persondataloven ved at have tjekket søgehistorikken på nogle elevers computere for at se, om de havde set porno.

3. For at have krænket Anders Storebjergs ære.

11) 7. august røg strømmen i dele af Assens by mellem klokken 15.47 og 16.19. Det blev 32 dyre minutter for Bryggeriet Vestfyn, fordi produktionen gik i stå, og en programmør måtte hidkaldes fra København for at få systemerne til at køre optimalt igen. Hvor meget kostede det i tabte produktionsomkostninger?

1. 50-100.000 kroner.

2. 100-150.000 kroner.

3. 150-200.000 kroner.

12) 12. august så en ny festival dagens lys i Aarup. Den havde to ting på programmet. Hvilke?

1. Strik og hækling.

2. Strik og jazz.

3. Strik og cupcakes.

13) Hvilket kendt skib fik Assens Skibsværft æren af at reparere fra september 2017?

1. Skoleskibet Georg Stage.

2. Skoleskibet Danmark.

3. Storebæltsfærgen Prins Joachim.

14) Brylle Gymnastikforening introducerede i september en ny form for motion. Hvad var det?

1. Hop opad på trapper.

2. Stoldans-fitness.

3. 5 km-løb med 10 indlagte spring over træstammer.

15) Entreprenør- og murermester Palle Johansen fra Assens fortalte i et interview i oktober, han vil lave noget nyt i de tidligere lokaler, hvor virksomheden Interacoustics i Assens lå. Hvad?

1. Et fitnesscenter.

2. En erhvervspark.

3. En ny 3D-biograf med restaurant.

16) Hvor mange personlige stemmer fik Charlotte Vincentz Petersen (S) til kommunalvalget?

1. Hun fik 1.170 stemmer.

2. Hun fik 2.268 stemmer.

3. Hun fik 3.352 stemmer.

17) Der blev i efteråret fundet forurening med desphenyl-chloridazon på 16 ud af 36 vandværker i kommunen. Heraf havde de 10 vandværker forurening over den tilladte grænseværdi. Hvad er den tilladte grænseværdi for ukrudtsmidlet?

1. 0,1 mikrogram/liter.

2. 10,0 mikrogram/liter.

3. 5,0 gram/liter.

18) Hvilket af disse tre politiske udvalg eksisterede i den seneste byrådsperiode?

1. Drone- og Forskningsudvalget.

2. Klima- og Grøn-omstillingsudvalget.

3. Innovations- og Medborgerskabsudvalget.

Se svarene her.