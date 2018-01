Illustrerede børnebøger

Bøger: De fleste kender det. Mareridtets fangarme, som holder en i mørket og i angstens greb. For de fem til ni-årige er der nu hjælp at hente i form af billedbogen "Den lille bog om mareridt", som er skrevet af Lise Andersen, der sammen med Theresa Andersen også har illustreret. Bogen er en selvhjælpsbog, hvormed barnet kan få lejlighed til at tale med de voksne om de væmmelige drømme, tegne dem og få hjælp til at slippe af med dem. Udkommet på Trykværket.

Gyldendal er aktuel med "Hurlumhej og himstregimser", som en samling af både klassiske og nye rim og remser for de mindste. Rigt illustreret. "Ingen verdens ting" af Martin Glaz Serup og Cato Thau-Jensen henvender sig til de 7-10-årige med en historie om et hus, dets ting, mennesker, tiden og krigen, der kom, mens "Oddvold og Vindøen" er en fantasifuld historie om at rejse - både i rummet og til havets bund, og om venskab og mod.

Emnet er alvorligt: seksuelle overgreb mod børn, men norske Gro Dahle modtog sit lands "Riksmålprisen for barne- og ungdomslitteratur" for sin billedbog "Blæksprutten", som herhjemme er udkommet på Jensen & Dalgaard og illustreret af Svein Nyhus. "Vi håber, at ganske få børn får konkret brug for denne bog", skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Bárdur Oskarsson tegner og fortæller på sædvanlig underfundig vis i billedbogen "Wilbert" om Wilbert og en rotte, der leger gemmeleg og får hjælp af en krokodille. Udkommet på Torgard.

Skrædderkaninerne er hovedpersoner i Marie Priems billedbogserie, hvori nummer to "Skrædderkaninerne og piraten i skuret" er udkommet på forlaget Papirskoven. Første bind i billedbogserien hedder "Skrædderkaninerne og løgnhalsen fra tekanden". Billedbøgerne er eventyr for de mindste.