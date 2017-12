Skoleleder Erling Pedersen kendte Olav Nielsen gennem 35 år og ser ham som en mand, for hvem skolearbejdet var et kald.

I begyndelsen af 1980'erne var Erling Pedersen og Olav Rabølle Nielsen begge lærere på Humlehaveskolen. Siden blev Olav Rabølle leder samme sted, og Erling Pedersen er i dag leder på Søhusskolen og Stige Skole.

De to har været venner gennem 35 år, og i Erling Pedersens optik er det et helt specielt menneske, der er gået bort.

- Olav så ikke det at være skoleleder som en måde at tjene lønnen på. Det var et kald for ham. Han var mister Humlehaveskolen, og det var et stort tab for ham, da skolen lukkede i 2011. Han boede tæt på, og han var på skolen om eftermiddagen, og nogle gange om aftenen, siger Erling Pedersen.

- Hans opvækst på en gård i Brenderup, hvor familien typisk havde fem-seks udviklingshæmmede børn i pleje, var med til at forme ham. Hans hjerte bankede for de udsatte.

- På Humlehaveskolen var der højt til loftet. Både for de ansatte og eleverne. Olav var frygtløs og antiautoritær, og det gav ham nogle gange problemer opad i systemet, men som regel lykkedes det altid at finde en fælles melodi, tilføjer Erling Pedersen.