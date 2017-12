Fyns Amts Avis mener: Lokaljournalistik er ikke en kopivare

Hvem ejer nyhederne?

Det er - kort sagt og skåret helt ind til benet - et spørgsmål, der de seneste dage har fyldt meget i Facebookgruppen Udkantsgruppen Langeland.

Der bliver der debatteret livligt, efter at Fyns Amts Avis forleden - med henvisning til loven om ophavsret - bad gruppens administrator fjerne en tro kopi af en artikel fra Fyns Amts Avis.

En anmodning, der af en del af Facebookgruppens medlemmer blev opfattet som et forsøg fra avisens side på at tryne og ligefrem tage livet af Udkantsgruppen Langeland.

Intet kan, som vores lokalredaktør på Langeland, Nynne Bojsen Faartoft, også påpeger i en kommentar til sagen, være mere forkert.

Tværtimod sætter Fyns Amts Avis en ære i at understøtte den lokale debat, hvad enten det er i avisen eller på sociale medier som Facebook, den foregår.

Og hvor mærkværdigt det end kan forekomme i en digital tidsalder, hvor alt synes at være frit tilgængeligt på internettet, så er netop ophavsretten en forudsætning for, at der overhovedet er et oplyst grundlag at diskutere på.

Loven om ophavsret er klar: "Den, som frembringer et litterært eller kunsterisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det kommer til udtryk på anden måde".

Det er med andre ord forbudt at kopiere noget, andre har skabt. Og det gælder for avisartikler, som det for eksempel også gælder for bøger. Dem kan man i sagens natur heller ikke blot kopiere og udgive som sine egne.

Og uden ophavsretten ville eksistensgrundlaget for en avis som Fyns Amts Avis smuldre. Det koster penge - mange penge - at producere journalistik til Sydfyn og øerne hver eneste dag året rundt. Og hvis enhver kvit og frit kunne stille de artikler til rådighed for andre, som vi bruger mange penge og meget tid på at skrive, ville vores eksistensgrundlag forsvinde.

Vi er indbildske nok til at betragte vore lokale avis som et vigtigt tandhjul i det velfungerende lokale demokratis maskineri.

Men vi kan - som det gælder for enhver anden virksomhed - ikke leve af at lade andre forære vores produkter væk. Lokaljournalistik er ikke en kopivare.

Det er i al venskabelighed det, vi har gjort Udkantsgruppen Langeland opmærksom på. Og som sagen om det omdiskuterede opslag på Facebook er en god anledning til endnu engang at minde om.

Det er for læserne, oplysningen og det nære demokratis skyld, vi er her. Men det er vi - kort sagt og skåret helt ind til benet - også kun fordi, vi med henvisning til loven om ophavsret kan finansiere vores engagement i lokalsamfundet.