Boganmeldelse

Så er der endelig nyt fra forvandlingskuglen Jennifer Egan. Sidst var det med den originale "Tæskeholdet banker på" (2011), der fortjent fik Pulitzer-prisen. "Manhattan Beach" er på mange måder Egans mest tilgængelige, mest "almindelige" roman. Det er i bund og grund en historisk roman fra New York i 1930'erne frem til 1942, hvor 2. Verdenskrig har forvandlet amerikanernes hverdag. Men det er også en gedigen New York-roman, gennemvædet af noir-stemning, ligesom det også er en Bildungsroman om en piges hårde vej ind i voksenlivet.

Vi møder den unge Anna Kerrigan i 1934. Hun bor i Brooklyn med sine forældre og sin hjerneskadede, lamme søster Lydia. I første scene er hun med sin far Eddie på forretningsbesøg. Han arbejder for havnearbejdernes fagforening, og vi forstår, at det er hans job at levere penge til dem, der skal smøres. Manden, som far og datter besøger, er gangsteren Dexter Styles. Da Eddie indser, at Anna begynder at forstå det fordækte i hans arbejde, stopper han med at tage hende med på arbejde. En revne er skabt i deres ellers tætte forhold.

Så springer vi til 1942. Nationen er i krig, og Annas far er pist forsvundet. Men livet skal gå videre, og ligesom så mange andre kvinder har Anna overtaget et af de mange ledige mandejobs. Hun arbejder på Brooklyn orlogsværft, i starten med dødkedeligt sorteringsarbejde af smådele til et slagskib. Men da Anna i en frokostpause ser nogle dykkere, der arbejder på skibene under vandet, får hun en slags åbenbaring: Hun føler "en seismisk ommøblering indeni. Det stod nu klart for hende, at hun altid havde villet være dykker, havde villet gå på bunden af havet." Og det bliver overgangen til bogens næste fase, hvor Anna må kæmpe mod regler og fordomme for at få sin vilje ført ud i livet.

Herfra lever Anna to liv: Det professionelle, hvor hun viser sig at være en eminent dykker; og så det private, hvor den lille, amputerede familie prøver at opretholde en hverdag uden en mand i huset. Men da Anna igen møder gangsteren Dexter Styles, fornemmer hun, at han har svaret på faderens forsvinden. Det bliver endnu et spor i romanen.

"Manhattan Beach" er en gave af en bog: spændende, medrivende og psykologisk kompleks. Og så er dens særlige vinkel på New York lidt af en genistreg. Den ellers så velkendte metropol fremstår til tider helt frisk og anderledes, når Anna dykker under overfladen i sit skrummel af en dykkerdragt. Nede på bunden er intet, som det ser ud, hvilket også kendetegner Annas liv på land. Alle fortier, dækker over, eller klæder sig i lånte fjer. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan Egan langsomt piller det hele fra hinanden.

Roman: Jennifer Egan: "Manhattan Beach" Oversat af Steffen Rayburn-Maarup, 389 sider, Forlaget Klim