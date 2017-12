demens

Efter programmet får familien stor ros fra seerne for at stå frem og fortælle om emnet.

Den handler om 70-årige Jan Friche, tidligere direktør i Fredericia Messecenter, som for et år siden fik diagnosen demens. Dokumentaren følger Jan og familien, hustruen Anne-Grethe og sønnerne Rasmus, Kasper og Frederik, i de overvejelser, som sygdommen tvinger dem ud i. Blandt andet spørgsmålet om Jan Friche skal på plejehjem.

Fredericia: Tak for et rørende program.

Den 40-årige journalist har haft mange overvejelser undervejs. Både i beslutningen om at lave dokumentaren og i sin egen rolle som både søn og journalist. Dokumentaren skulle ikke udstille hans far. I stedet skulle den fokusere på familiens dilemmaer.

- Man bliver jo i tvivl. På den ene side tænker man, det er bedst for ham at komme på plejehjem. Han siger, han ikke vil på plejehjem. Men vi er også nødt til at passe på min mor - og på hinanden som familie, siger Kasper Friche.

Han fortæller, at ingen i familien har noget særligt ønske om at "være på". Men dokumentaren kan forhåbentlig være med til at skabe åbenhed om sygdommen. Efterfølgende har han ikke fået en eneste negativ kommentar.

- Jeg kan se på alle de reaktioner, at det virkelig betyder noget for folk. Der er så mange, der har skrevet og reageret. Med historier om, at deres mor eller far er ramt af den ene eller anden form for demens. Udsendelsen har givet dem et skub til at komme videre. Det er fedt, at der er kommet så mange reaktioner, for det er så vigtigt at tale åbent om en skjult sygdom, som 400.000 danskere er ramt af. For mig handler det også om at give råd videre. Jeg er ikke læge eller fagperson, men jeg deler en lortesygdom med en masse mennesker, og det er vigtigt at få talt om det, siger Kasper Friche.