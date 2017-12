Den walisiske skuespiller sir Anthony Hopkins, der søndag den 31. december fylder 80 år, står for nogle af de fineste, underspillede mandlige portrætter på film. Men han må leve med, at det er den ekspressive rolle som Hannibal "The Cannibal", flest nok vil huske ham for.

Hans excentriske Hannibal Lector med mundkurven i "Ondskabens Øjne" frøs sig ind i mange biografgængere. Filmen sikrede ham samtidig hans hidtil eneste Oscar.

Penduleringen mellem kulørt action og meget britiske, kultiverede roller har været der i hele Hopkins' karriere - lige siden et møde med legenden Richard Burton sendte ham på skuespillerkurs som teenager.

Han debuterede som 30-årig i tv-filmen "A Flea in her Ear", men blev for alvor opdaget i "A Change of Seasons" med Shirley MacLaine.

Men så gik det også stærkt, og 90'erne blev Hopkins' årti med en serie fremragende, men ujævne præstationer.

Efter Hannibal i 1991 brillerede han meget betegnende året efter i det romantiske engelske kostumedrama "Howards End" og blev igen nomineret til en Oscar.

Men så gik der atter blod og andre kropsvæsker i den med den hæsblæsende gotiske gyser "Bram Stokers Dracula" instrueret af Francis Ford Coppola.

Året efter stod den så igen på nedtonet kammerspil og indesnørrede følelser i mesterværket "Resten af dagen" sammen med Emma Thompson. Filmen om den altopofrende butler, der aldrig rigtigt når at få liv i sit eget liv, gav ham en Golden Globe.

Hopkins var derpå en svedende, tætdrikkende og overbevisende Nixon under nedsmeltning og en fortræffelig Alfred Hitchcock.

Men han deltog også i yderligere to ikke så vellykkede forsøg på at presse mere blod ud af hannibalismen.

Det seneste årti har karrieren mest budt på gysere eller action, hvor Hopkins uden at anstrenge sig kan drysse lidt kvalitet ud over muskelsvulmende guder og andet bulder.

Trods alderen er han fortsat i fuld vigør i HBO-serien "Westworld" med Sidse Babett Knudsen samt den aktuelle superheltefilm "Thor: Ragnarok" i rollen som Odin.

Han er gift for tredje gang med den colombianske skuespiller Stelle Arroyave og har en datter fra et tidligere ægteskab. (Ritzau)