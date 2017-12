Jessica Quintino og Nadia Offendal har forlænget kontrakterne med tre år. Duoen håber, at de på et tidspunkt skal opleve at spille Champions League i den orange trøje.

Håndbold: Som en nytårsgave til holdet og publikum har Odense HC forlænget kontrakterne med to af stamspillerne.

Jessica Quintino og Nadia Offendal har skrevet under på en ny treårig-kontrakt. Dermed er fløjen og playmakeren sikret, at de kan fortsætte udviklingen under cheftræner Jan Pytlick.'

Jessica Quintino siger om forlængelsen:

- Jeg er glad for at få tre år mere i Odense Håndbold. Jeg er glad for trænerne, klubben og mine holdkammerater, og jeg glæder mig til forhåbentlig atskulle kæmpe om guldet og måske i fremtiden være med i Champions League. Vi har efter min meningDanmarks bedste hold, og vi har evnerne til at gå langt.

Også Nadia Offendal er begejstret for at skulle fortsætte i den orange trøje:

- For mig var det optimalt at blive i Odense, fordi mine ambitioner og drømme om at vinde medaljer og spille med i Champions League matcherdem, som holdet og Odense Håndbold har. Jeg føler mig også hjemme her og er glad for klubben og holdet."

- Vi er glade for at forlænge med både Nadia og Jessica. Nadia har været en del af Odense i en lang periode, og hun er blevet en integreret del af kulturen og vores dna. Hun er også en dygtig håndboldspiller, der er inde i en virkelig udvikling. Det er fantastisk, at også Jessica forlænger med tre år mere. Hun er faldet godt til i Odense, og hun er også en fantastisk dygtig spiller, siger cheftræner Jan Pytlick.

Jessica Quintino har spillet i Odense Håndbold siden 2016. Hun deler pladsen på højre fløj sammen med Trine Østergaard og har udenlandsk erfaring med sig fra klubber i både Brasilien og Europa. Jessica Quintino har netop deltaget i VM-slutrunden i Tyskland, hvor hun stort set fik fuld spilletid.

Den 23-årige Nadia Offendal har været i Odense Håndbold siden 2013. Hun blev op til slutrunden i Tyskland udtaget til Klavs Bruun Jørgensens bruttotrup og har tidligere spillet i Ishøj, HK 73 og HØJ.