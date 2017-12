Læserbrev: Jeg sidder her og læser regeringens forslag om deling af børnechecken. Jeg tænker så følgende: Hvis bopælsforældren mister halvdelen af børnechecken, skal forældrene, der ikke har bopælsretten, så betale halvdelen af daginstitution, medicin, sportsklub, tøj og andre fornødenheder? Som det er nu, slipper ikke-bopælsforældren med små 1200-1400 pr. måned. Hvorimod de nævnte udgifter er mange tusinde kroner. Jeg er selv 60, og har derfor ikke børn i tilskudsalderen, men jeg har to døtre i rette alder, og forslaget forekommer da vildt uretfærdigt. Man siger, at forslaget kommer for at imødegå konflikter, men det får da fuldstændig den modsatte effekt.

Fædre og mødre med små børn, som har bopælsretten, kommer til at miste halvdelen af børnechecken. Det drejer sig om cirka 6000 kroner om året. Samtidigt betaler de 30.000-50.000 om året til diverse ting som tidligere nævnt. Fædre og mødre, uden bopælsret, slipper med 1200 kroner om måneden. Samtidigt skal de nu have halvdelen af børnechecken. Hvor er logikken og retfærdigheden i det?Man kaster tusinder af enlige forældre ud i økonomiske problemer, og hvis det skulle løse problemer i de skilte familier, så er det er stor misforståelse. Pernille Rosenkrantz-Theil, som er en stor fortaler for dette, lever i en elitær verden, hvor man måske kan blive enige om, at dele problemerne og økonomien, men for de fleste er det et minefelt, og forslaget belønner kun dem, der ikke vil tage ansvar.