To gange har der været ubudne gæster på Havrevej i Nyborg over julen. Begge gange er gerningsmanden kommet ind på samme vis.

Nyborg: Onsdag kunne Fyens.dk berette om et indbrud på Havrevej, hvor en eller flere gerningsmænd havde smadret en rude med en sten fundet i haven og på den måde tiltvunget sig adgang til en villa. Nu viser det sig, at det samme er sket i en af nabobeboelserne.

Fyns Politi meddeler, at dette indbrud har fundet sted mellem juleaftensdag klokken 8 om morgenen og onsdag den 27. klokken 22.15. Der rapporteres om tyveri af brune bjørnefigurer, ligesom et rødt smykkeskrin i læder med diverse smykker skal være forsvundet.

- I forhold til, at det er den samme fremgangsmåde, kan der sagtens være tale om de samme gerningsmænd (ved de to indbrud, red.). Vi ser flere eksempler på det her med at knuse ruder og skaffe sig adgang på den måde, forklarer Steen Foged, politiassistent ved Fyns Politi, afdeling Svendborg.