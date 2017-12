Anne Katrine Olsen (A) på 21 år bliver Svendborgs yngste byrådspolitiker fra første januar. Her vil flere stå klar til at hjælpe hende godt i gang. Og det er ikke første gang, hun har fået hjælp og vejledning på sin vej ind i politik.

Svendborg: Den vildeste oplevelse nogensinde kalder hun det selv. Med hele 319 personlige stemmer blev Anne Katrine Olsen (A) i november valgt til byrådet i Svendborg Kommune. Og med sine kun 21 år på jorden bliver hun yngste medlem, når det nye byråd tager over for det gamle efter nytår. Men trods den unge alder har det længe været en drøm for hende at blive politiker, og på sin vej til byrådet har hun både fået skub i den "rigtige" retning, kyndig vejledning og politisk opdragelse af den socialdemokratiske slags, fortæller hun. Anne Katrine Olsen 21 år, født og opvokset på Tåsinge.



Bor i dag i Svendborg med sin kæreste.



Har gået på Tåsingeskolen og Svendborg Gymnasium og læser i dag til lærer i Odense.



Er tidligere lokalformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.



Blev valgt ind i byrådet i Svendborg Kommune med 319 personlige stemmer, hvilket var femte flest blandt socialdemokraterne i Svendborg.



Har fået udvalgspost i Kultur- og Fritidsudvalget og er valgt som næstformand i Social- og Sundhedsudvalget. - For snart nogle år siden fik jeg et DSU-medlemskab i julegave af min farfar, som selv er medlem af Socialdemokratiet. Min far er ikke medlem af partiet, men han lægger ikke skjul på, at det er Socialdemokratiet, der er stemt på altid. Og generelt er vi bare meget politisk anlagte i familien, og til julefrokost for eksempel er det også politik, der tales om, siger Anne Katrine Olsen. På Tåsingeskolen i 9. klasse blev den politiske interesse for alvor vakt for Anne Katrine Olsen, da eleverne skulle i erhvervspraktik. Og dengang var en studievejleder klar til at hjælpe på vej - en studievejleder, som senere skulle blive valgt til historiens yngste Svendborg-borgmester. - Bo Hansen spurgte mig, hvad jeg ville være, når jeg blev stor. Og som man jo siger i niende klasse, så var det selvfølgelig statsminister. Det, syntes han, var en rigtig fin ide, så han hjalp mig med en uges praktik på Christiansborg hos Trine Bramsen, og det vakte en ekstrem interesse i mig. Og kort efter blev jeg så medlem, siger Anne Katrine Olsen.

Siden det i Midtbyhallen den 22. november stod klart, at Anne Katrine Olsen fik overbevist vælgere nok, har hun forsøgt at gøre sig klar. Og efter en periode, som hun kalder helt surrealistisk med lykønskninger og hilsner fra fremmede mennesker, er hun så tæt på klar til byrådsarbejdet, som man kan være, når man ikke har prøvet det før. - Det er som at skulle stå ved starten på et maratonløb, hvor man bare venter på startskuddet, så man kan komme i gang, siger hun. Til at komme godt igennem det fire år lange løb får debutanten endnu en gang erfaren hjælp. Særligt fra de partifæller, hun sidder i udvalg med. - Hanne Klit skal være min mentor i Social- og Sundhedsudvalget, og vi har et rigtig godt forhold. I Kultur- og Fritidsudvalget skal Søren Kongegaard hjælpe mig. Det bliver primært de to, som skal køre mig i stilling og gøre mig helt byrådsklar. De har også været rigtig gode under valgkampen til at fortælle, hvad man kommer til at møde, og hvad man skal være forberedt på, siger Anne Katrine Olsen.