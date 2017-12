Stenstrup: En patrulje fra Fyns Politi besluttede natten til torsdag at se nærmere på en mand, som kom kørende ad Ørbækvej, og det viste sig at være en fin idé. For manden, som er 20 år og fra Stenstrup, har fået frakendt sit kørekort, og nu er han så sigtet for kørsel i frakendelsestiden, oplyser politiet i Svendborg. (finn)