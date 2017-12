Boganmeldelse

Antonio Pennacchi fik i 2010 sit internationale gennembrud med den store slægtsroman "Mussolinikanalen", der også blev en succes her i landet. Den overgivne og vildt fabulerende roman lod ikke en i tvivl om, at forfatteren havde rigeligt med stof på lager, så det kan ikke undre, at han nu kan fortælle endnu en omgang herlige røverhistorier om Peruzzi-familien. Også denne gang har Thomas Harder forestået oversættelsen, som i sig selv er en fornøjelse at læse.

Pennacchi fortsætter, hvor han slap, og fortæller videre om familiens liv i den fascistiske modelby Latina syd fra Rom under og efter Mussolini. Historien er fortalt som en "filò", der i nordøstlig italiensk dialekt betegner sådan nogle vidtforgrenede, anekdotiske historier, man kunne sidde og fortælle foran pejsen i de lange vinteraftener. Den fortælleform behersker Pennacchi med stort mesterskab, og selvom genren er snakkende og springende, har han fuld kontrol over fortællingen og genfinder sikkert tråden efter sine talrige svinkeærinder.

Dette binds helt er fortællerens fætter, Diomede, der tilbagelægger vejen fra bondeknold til byggematador, godt hjulpet på vej af både fascismen og den senere Marshallhjælp. Hans ukuelige livsappetit bringer ham helskindet gennem nogle af de mest katastrofale år i Italiens historie, men mere end en gang kan han dog takke sit overmenneskeligt store kønsorgan for, at han klarer skærene. Det er mægtigt fjollet og svært charmerende og underholdende.

Ved siden af løjerne får vi en ret grundig gennemgang af periodens politiske historie, der sine steder kan være lidt lang i spyttet, selvom den nu er festligt fortalt. Pennacchi varsler et tredje bind, så vi atter kan samles om pejsen.

Roman: Antonio Pennacchi: "Mussolinikanalen II"

Oversat af Thomas Harder, 439 sider, Gyldendal