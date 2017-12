Hesselager: En 25-årig mand fra Hesselager var natten til torsdag ude at trille en tur i sin bil, og det fortryder han givetvis. For også en patrulje fra Fyns Politi var på køretur, og da de mødte den 25-årige på Nyborgvej ved Svendborg klokken 00.40, besluttede de sig for at se nærmere på ham, og da han virkede påvirket, blev han bedt om at puste i en narkotester. Og da han testede positiv for både hash og amfetamin, blev han taget med til sygehuset i Svendborg, hvor der blev taget en blodprøve, og han er nu sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand.

Det oplyser Fyns Politi i Svendborg. (finn)