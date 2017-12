Debat: Videnskabeligt lys på Jørgensen

Læserbrev: Digteren og Svendborgs æresborger Johannes Jørgensen (1866-1956) har siden 2015 været udsat for en videnskabelig granskning. Det danske Sprog- og Litteraturselskab har med støtte fra Velux Fonden og Augustinus Fonden gjort det muligt. Opgaven med det omfattende forskningsprojekt er betroet seniorredaktør Elise Iuul og kunsthistorikeren Henrik Wivel.

Arbejdet ender i sidste halvdel af 2018 med en videnskabelig udgave af Johannes Jørgensens selvbiografi "Mit Livs Legende", der udkom i årene 1916 til 1928.

Udgaven kommer til at bestå af tre bind og et kommentarbind. Det vil indeholde et omfattende efterskrift, hvor der blandt andet gøres rede for de ændringer, Johannes Jørgensen foretog i anden udgaven, der kom i 1949.

- Det er et ganske omfattende arbejde, da Johannes Jørgensen i sit værk har utroligt mange referencer til nordisk og europæisk kulturliv fra han kommer til København fra barndomsbyen Svendborg til 1913, hvor selvbiografien slutter, fortæller Elise Iuul.

Kommentarbindet giver biografiske oplysninger om Johannes Jørgensens første hustru, Amalie Ewald, som han forlod i 1913. Derefter sad hun alene med syv børn.

De to forskere har læst Johannes Jørgensens dagbøger, der først blev frigivet for nogle år siden. De omfatter 800 minutiøst førte dag- og notesbøger.

Iuul og Wivel har sammenlignet dagbøgernes oplysninger med erindringsværket. Det er undersøgt, om selvbiografien indeholder en blanding af fiktion og fakta - eller om der er foretaget fiktionaliseringer, hvilket vil sige, om han fremstiller noget virkeligt som fiktion.

- Det ser dog ud til, at Johannes Jørgensen i mangt og meget har holdt sig til sine dagbøger, da han skrev "Mit livs Legende", siger Elise Iuul.

- Vi gør "Mit Livs Legende" mere tilgængelig. Ikke mindst, fordi det nu bliver fortalt læserne, hvem alle de mange personligheder, som omtales i værket, egentlig er, og hvad de betød i deres samtid. Dermed åbnes et vindue til det nordiske og europæiske kulturliv i perioden, siger Elise Iuul.

"Mit Livs Legende" består af syv bøger med titlerne: "Den røde Stjerne" (1916), "Taarnet" (1916), "Vælskland" (1917), "Det usyrede Brød" (1918), "Ved den skønne Tempeldør" (1918), "Guds Kværn" (1919) og "Over de valske Mile" (1928).

De to forskere mener, at "Mit Livs Legende" er et vidnesbyrd om kulturlivet omkring 1900 med et rigt nordisk og europæisk persongalleri og mange store litterære værker. Der er også tale om en selvbiografi, som er et bekendelsesskrift med en nådeløs selvudlevering. Og selviscenesættelse.

- I selvbiografien står Johannes Jørgensens konvertering til katolicismen i 1896 centralt og det brud, det medfører - i forhold til det store ungdomsforbillede, Georg Brandes og hans kreds. Det betød også, at hans kolleger omkring tidsskriftet "Taarnet" med Sophus Claussen, Ingeborg og Viggo Stuckenberg som de centrale personer slog hånden af ham, siger Elise Iuul.

Johannes Jørgensen slog sig ind i Assisi i Italien og fik et stort navn i den katolske verden. Således vakte hans biografi "Den hellige Frans af Asisi" stor opmærksomhed. Senere fulgte flere bøger om nogle af Europas helgenskikkelser efter. De blev oversat til talrige sprog og elsket af en milliontallig læserskare.

I Danmark blev hans forfatterskab ikke rigtigt værdsat. Det gjaldt dog ikke hans lyrik fra de unge dage, inden han blev fascineret af pave-kirkens tro. Hvem kan ikke lide hans pragtfulde forårsdigt, "Nu lyser løv i lunde", der den dag i dag står i Højskolesangbogen. Bare for at nævne et enkelt.

Johannes Jørgensen blev født den 6. november 1866 i Fruestræde, søn af en skibsfører. Barndommen havde han i Fruestræde 15, som i dag rummer digterens mindestuer.

I 1882 forlod Johannes Jørgensen det trygge barndomshjem for at tage en studentereksamen i København med en akademisk uddannelse som mål.

Han var en søgende og engageret ung mand, der hurtigt blev inddraget i hovedstadens litterære kredse, hvor naturalismen og radikalismen var dominerende retninger. I studentersamfundet mødte han Viggo Stuckenberg og Sophus Claussen, som han både blev venner med og lod sig inspirere af. Johannes Jørgensen udviklede trang til at skrive, og i 1887 kom hans første udgivelse, digtsamlingen "Vers".

Nogen tid efter afbrød han sine studier på universitetet for at leve af sin pen. Han blev medarbejder ved forskellige københavnske aviser og tidsskrifter. I de unge år fik Johannes Jørgensen udgivet en række romaner, som blandt andet var af selvbiografisk art.

Johannes Jørgensens liv i fritænkerkredse med en løs kønsmoral gav ham samvittighedskvaler. Disse drog ham mod katolicismen og i 1896 konverterede han.

Han indgik i 1891 ægteskab med Amalia Ewald med hvem han fik otte børn, hvoraf et døde som spæd. I 1913 gik de fra hinanden efter store uoverensstemmelser.

Johannes Jørgensen slog sig ned i Assisi. Byen udnævnte ham til æresborger blandt andet som en tak for biografien om deres helgen Frans.

Johannes Jørgensen blev først i 1933 skilt fra den kvinde, der havde født de børn, han forlod. Amalia blev dræbt ved et færdselsulykke.

Derefter giftede han sig med østrigeren Helena Klein, der var 30 år yngre, og som overlevede ham i næsten 40 år.

I 1936 besluttede Svendborg Byråd at udnævne Johannes Jørgensen til æresborger, hvilket skete på hans 70 års fødselsdag. Byen havde indset, at Jørgensen nød stor anerkendelse overalt, og selv i kredse uden for den katolske kirke blev hans litterære indsats værdsat, oplyser svendborghistorie.dk.

Svendborg By købte i 1953 Johannes Jørgensens barndomshjem i Fruerstræde. Huset blev istandsat og tilbudt Johannes Jørgensen som æresbolig. Den aldrende digter forlod Assisi og flyttede ind i ejendommen, hvor han levede sine sidste å. Han døde den 29. maj 1956. Helena Jørgensen blev boende til hun døde i 1995.

Ønskes mere viden om Johannes Jørgensen kan litteraturforsker, cand. med. Nanna Drejers bog "Et menneskes sjæl er hans skæbne" fra 2010 anbefales. Den er kort og letlæselig.