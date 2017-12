Hvis julen har været lidt hård ved privatøkonomien, så er der godt nyt at lune sig på for alle varmekunder.

Dansk Fjernvarme har nemlig opgjort behovet for opvarmning i år. Det viser, at man har kunnet bruge 12 procent mindre varme i år, blandt andet takket være en mildere vinter.

I kroner og øre svarer det til, at en familie, der bor i et hus på 130 kvadratmeter og har fjernvarme, har sparet 1000 kroner på varmeregningen.

Det var særligt årets første fem måneder, der var varmere end normalt, mens sommeren og efteråret var næsten lige så kold som et gennemsnitligt år.

Alt i alt har fjernvarmeværkerne kunnet spare en del brændsel, og det vil typisk have været dyrere typer, som man normalt tager i brug, når der er spidsbelastning.

- Sparede penge til brændsler er sparede penge for kunderne, da fjernvarmeselskaberne lever efter nonprofit-regler.

- Så når fjernvarmeselskaberne bruger færre penge på at lave fjernvarme, end de havde regnet med, så kommer det direkte fjernvarmeforbrugerne til gavn, siger Rasmus Bundegaard Eriksen, der er teknisk konsulent hos Dansk fjernvarme.

Opvarmningsbehovet opgøres i såkaldte graddage. De er et udtryk for forskellen mellem den gennemsnitlige indetemperatur over et døgn på 17 grader og udetemperaturen.