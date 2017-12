Forening

Fredericia: - Det har været godt at være en del af 6. Juli-dagenes Jazz- & Blues-festival. Men nu går vi solo og slår et slag for bluesen, siger Lise Rasmussen.

Hun er kasserer i den fredericianske blues-forening, Double Trouble, som er opkaldt efter legendariske Stevie Ray Vaughans backingband.

Hun og resten af foreningen etablerer til sommer Fredericia Blues-festival på Tøjhuset, hvor fem ind- og udenlandske navne spiller blåt hele lørdag 2. juni.

- Vi elsker jo blues. Derfor har det ærlig talt været lidt frustrerende, at folk ikke vidste, at 6. Juli Jazz- & Bluesfestival ikke kun bød på jazz, men at den også var en blues-festival. Blandt andet derfor mener vi, at tiden er moden til en festival forbeholdt blues, siger foreningens formand, Allan Strøm.