Kommentar: Intet modsætningsforhold mellem Fyns Amts Avis og Udkantsgruppen Langeland - tværtimod

Siden onsdag eftermiddag er et nyt og måske lidt overraskende emne blevet debatteret heftigt på Facebook, nemlig ophavsret. Debatten startede, da administrator for facebookgruppen Udkantsgruppen Langeland, Leon Hansen, lagde en besked op i gruppen, som han havde fået fra mig.

Fra min side var beskeden ment som en "servicemeddelelse" for at oplyse ham om reglerne for ophavsret, da de også påvirker ham som administrator. Jeg havde nemlig bemærket, at gruppens medlemmer ved flere tilfælde havde kopieret fulde artikler fra Fyns Amts Avis ind i kommentarfeltet. Og dét er et brud på ophavsretten.

Desværre blev min besked opfattet som et ønske om at begrænse gruppens mulighed for debat eller ligefrem som en "krigserklæring". Det var bestemt ikke hensigten.

Helt grundlæggende kan jeg sige, at man altid gerne må linke til vores artikler. Det er også tilladt at citere korte afsnit fra en artikel, for eksempel et citat. Der, hvor man går ind og bryder ophavsretten, er, når man kopierer hele artiklen og lægger den op. I kan læse mere om ophavsretsreglerne i chefredaktør Carsten Olsens leder, som kommer online senere i dag og i den trykte avis i morgen.

På Fyns Amts Avis ser vi intet modsætningsforhold mellem avisen og Udkantsgruppen Langeland - tværtimod. Gruppen giver et godt og værdifuldt indblik i, hvilke emner der optager folk på Langeland. Omvendt håber vi, at folk er glade for, at vi som avis kan sætte fokus på de emner, behandle dem journalistisk og få dem ud til en endnu større skare.

Det er præcis derfor, at vi ønskede at skrive en artikel om Udkantsgruppen Langeland: Fordi den er en del af livet på Langeland og - som vi skrev i artiklen - er vor tids svar på talerstolen på markedet eller snakken til kirkekaffen. I artiklen nævner vi også de ulemper, der kan være ved at debattere på Facebook: Nemlig, at det sociale mediers uigennemskuelige algoritmer er med til at bestemme, hvem der bliver hørt. At debatten har det med at ende i ren meningsudveksling. Og at tonen nemt kan blive hård, når vi sidder bag skærmen.

Vi regner med at bringe en opfølgning på artiklen, som handler om, hvordan de langelandske politikere forholder sig til at debattere på Udkantsgruppen Langeland og på Facebook generelt. Vi har også kontaktet administratorerne fra Langelands Udvikling og Det Positive Langeland for at høre dem, hvad deres formål er, og om de bevidst søger en mere positiv debat som reaktion på den hårde tone, der kan være på Facebook. Alt sammen som led i vores research.

Jeg håber, at dette opklarer eventuelle misforståelser.