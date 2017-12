Litteratur

Bøger: Latinamerikanske forfattere udkommer ikke uden videre på dansk, men det vil forlaget Editorial Aurora Boreal gøre noget ved. De tre første udvalgte er Gunter Silva Passunis "Tiagos overdrevne og vildfarne eventyr", som handler om en ung mand fra Peru på vej ind i voksenlivet, Alejandro José Lòpezs "Ingen er evig" om 1990 - det mest voldelige år i Colombias historie, da narkotrafikken indtog magten, og endelig Pablo Montoyas "Langt fra Rom", som handler om den romerske digter Ovids eksil. Tanken med udgivelserne er at præsentere danskerne for latinamerikansk kvalitetslitteratur og at give os mulighed for at lære områdets nye forfattere og deres fortolkninger af virkeligheden at kende. (ahy)