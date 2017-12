Søndersø: Fra 1. januar er Mogens Christensen (V) formand for Social- og Sundhedsudvalget og dermed politisk ansvarlig for de tilbud, Nordfyns Kommune har til borgere med demens og til deres pårørende.

Og allerede mandag den 8. januar får den nye formand mulighed for at møde demente og deres familie og venner, når han er gæst ved demenscaféens nytårskur.

Mogens Christensen har lovet arrangørerne at fortælle om sig selv, og hvad han står for, og senere på eftermiddagen vil den på det tidspunkt tidligere formand for Social- og Sundhedsudvalget Anja Lund (V) også dukke op.

Demenscaféerne arrangeres af Alzheimerforeningen i samarbejde med Nordfyns Kommune, og de frivillige, der står for caféerne, vil benytte nytårskuren til at gøre status over 2017 og løfte sløret for planerne for det nye år.

Nytårskuren holdes i caféen på Vesterbo i Søndersø den 8. januar fra klokken 14.30 til 16.30, og der bliver ud over de forskellige indlæg også tid til at synge, drikke kaffe - og snakke.

Tilmelding skal ske senest den 5. januar til Birthe Øxenberg, telefon 2158 3411 eller mail birthe@oexenberg.dk.