Middelfart: Det var med en midlertidig tilladelse til at holde åbent til klokken 3 og ikke lukke unge under 18 år ind, at Mike Juhls mor, Bente Juhl Jensen, først i december genåbnede sønnens konkursramte Bubbas Bar & Natklub i Østergade. Mike Juhl er nu ansat som en slags eventmager, eller networker, som han selv kalder det. Og han har tænkt sig at give den fuld gas i forbindelse med det forestående nytår, hvor Bubbas ligesom alle andre fynske gå-i-byen steder må holde åbent til klokken 5.

- Vi har 45 mand på arbejde og starter aftenen med et kæmpe festfyrværkeri i gaden uden for Bubbas, hvor alle, der kommer forbi, bliver budt på gratis champagne. Vi åbner dørene til begge etager klokken 23.59, og der vil være gratis adgang hele natten med to DJ's i sving hele tiden. Det bliver endnu bedre end sidste år, hvor vil fyldte gaderne med glade mennesker, siger Mike Juhl.

Han fortæller, at der ikke har været nogle problemer med at overholde de nye regler, selv om politiet efter hans opfattelse har været meget til stede. Og han er ikke bange for, at festen går over gevind nytårsaften.

- Vi må jo gerne fyre nogle batterier af i gaden, ligesom alle andre, og med de mange mand på arbejde, er der styr på tingene, lover Mike Juhl.