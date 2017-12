En undersøgelse viser ifølge Fredericia Kommune, at en del udviklingshæmmede føler sig ensomme. Andre med handicappet har brug for hjælp til at lære at flytte i egen bolig. Og generelt er der bare behov for sociale samlingssteder. Så nu indrettes der to såkaldte rehabiliteringsboliger i Nørre Voldgade og en såkaldt fællesskabslejlighed på Frejasvej. Modelfoto: Colourbox