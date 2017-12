Turisme

Fredericia: Når der i 2019 kommer 19 krydstogtskibe til byen, betyder det langt flere turister, og det kræver flere guider til at vise rundt i byen. Derfor er Visit Fredericia i øjeblikket i gang med at rekruttere flere personer, som er gode fortællere, har en tilknytning til området og et højt sprogligt niveau.

“ Det er blevet billigere at tage på krydstogt, så flere tager afsted, og det er familier eller bedsteforældre, der inviterer børn og børnebørn med cruisemanager hos ADP, Line Tange

I februar bliver de nye guides sendt på guideskole hos en konsulent for at lære, hvad de mange forskellige turister har brug for. Aktørerne bag krydstogtturismen i Fredericia stiller nemlig høje krav til krydstogtturisternes oplevelser i den korte tid, de er i byen.

- I 2018 vil guiderne få ro til at komme i gang, for i 2019 kommer der mange flere anløb, og der bliver derfor mere travlt. Som guide kan man ikke helt leve af det, så vi leder efter nogen, som kan være guide ved siden af deres job eller er stoppet på arbejdsmarkedet. Vi stiller krav om et højt sprogligt niveau, og at man kan noget med mennesker, men ellers er vi åbne, fortæller cruisekoordinator hos Visit Fredericia Helle Rosborg Black.

I 2018 bliver der syv krydstogtanløb i Fredericia, mens der på nuværende tidspunkt er planlagt 19 anløb i 2019.