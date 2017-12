Dyre PowerPoint-typer eller reel værdi? Hold op med at banke løs på rådgivere

Rådgvning: Den kommunale dagligdag er igen ved at indfinde sig efter valgkampen, og nu må det være på tide at stoppe kritikken af det offentliges brug af rådgivere. Det er spild af skattekroner, når det offentlige køber eksterne rådgivere. Sådan lød påstandene i valgkampen. Men det er ren og skær fordomme.

Forleden blev det slået fast af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der er et markant uudnyttet potentiale ved, at flere private aktører løser offentlige opgaver. Den bold skal vi gribe fremfor at slynge om os med fordomme. Den offentlige sektor skal fornyes og tilpasses fremtiden, og det kalder i den grad på, at vi stopper med at tale om private rådgivere som nogen, der fakturerer millioner af skattekroner for PowerPoint-præsentationer eller for tykke rapporter med farverigt omslag.

Dygtige rådgivere - hvad end der er tale om management-, it-, design- eller kommunikationsrådgivere - sidder med specialiseret viden på centrale områder. Områder hvor det offentlige ikke selv har kompetencer eller ressourcer.

Rådgivere med specialiseret viden, der kan stille de modige spørgsmål, er afgørende for den offentlige sektor. De er afgørende for, at vi skaber en innovativ offentlig sektor, der ikke sakker bagud, når digitalisering og nye teknologier buldrer derudaf.

Men burde den offentlige sektor ikke kunne klare det selv? Det spørgsmål stilles ofte af kritikerne af brugen af rådgivere. Men spørgsmålet vidner om manglende forståelse for, hvordan moderne organisationer agerer - og skal agere for at tilpasse sig fremtiden. Kompleksitet og konstante forandringer skaber behov for viden, analyse og inspiration.

Rådgivere er ikke dyre PowerPoint-typer. Rådgivere er den offentlige sektors genvej til en mere innovation offentlig sektor, hvor vi gør tingene smartere. Det er til gavn for dig, mig og os alle sammen. Så kære kritiker: Lad nu fordommene ligge i skrivebordsskuffen. Der er et stort behov for dygtige rådgivere, som er i stand til at hæve sig over politiske kastevinde og skiftende markedsvilkår