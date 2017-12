Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense Kommune, Olav Rabølle Nielsen, er sovet stille ind efter kort tids sygdom. Det sker en måned efter, at han blev genvalgt ved kommunalvalget. Han blev 63 år gammel.

Den mangeårige skoleleder på Humlehaveskolen i Vollsmose og byrådsmedlem i Odense Olav Rabølle Nielsen er død. Det skriver hans enke, Mette Severin, i et offentligt opslag på Facebook.

- Mit livs kærlighed Olav Rabølle Nielsen er i dag sovet stille ind efter kort tids sygdom. Jeg og familien melder ud, når vi kender datoen for begravelsen. Godnat min elskede, står der i opslaget.

I kommentarfeltet har hundredvis af mennesker allerede givet deres sorg og støtte til kende i løbet af de få timer, opslaget har været oppe. En af dem er den tidligere socialdemokratiske borgmester Anker Boye, der kalder Olav Rabølle Nielsen for "et dejligt varmt menneske med overskud til andre end sig selv". Også den radikale rådmand Susanne Crawley sender en kondolence og skriver, at "Odense har mistet et fint menneske med det største hjerte."