Valgkommissionen i Liberia tæller sent onsdag stadig stemmer oven på tirsdagens anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Kommissionen oplyser derfor, at den først vil offentliggøre et foreløbigt resultat torsdag.

Dermed er det stadig uvist, hvem der overtager posten fra Ellen Johnson Sirleaf.

De næsten 2,2 millioner vælgere har skullet vælge mellem 51-årige George Weah, som er liberisk fodboldikon, og den siddende vicepræsident, 73-årige Joseph Boakai.

Weah, der blev kåret som verdens bedste fodboldspiller i 1995, er medlem af det vestafrikanske lands største oppositionsparti.

Statsradioen har rapporteret uofficielle resultater, som peger på, at Weah kan erklære sig som vinder.

Men valgmyndighederne har advaret begge parter om at "stoppe med at komme med forhastede erklæringer".

Det er første gang i over 70 år i nationen, som blev grundlagt af tidligere amerikanske slaver, at én demokratisk valgt regering overdrager magten til en ny demokratisk valgt regering.

Det netop overståede valg har derfor langt større betydning, end hvem den næste præsident bliver.

Ellen Johnson Sirleaf, der er modtager af Nobels fredspris, var Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder.

Hun har stået i spidsen for det vestafrikanske land, mens det er kommet sig oven på borgerkrige og et ebolaudbrud, der kostede næsten 5000 livet.

I Johnson Sirleafs 12 år ved magten er hun blevet hyldet for sin indsats for fred og stabilitet i Liberia.

Hendes forgænger, Charles Taylor, flygtede ud af landet i 2003.

Han håbede, at han kunne undgå at blive retsforfulgt for at støtte oprørsgrupper i nabolandet Sierra Leone.

De to præsidenter, som sad på posten inden Taylor, blev snigmyrdet.

Valget af Ellen Johnson Sirleafs efterfølger opfattes derfor som en vigtig test af den demokratiske proces i Liberia, hvor op mod 250.000 blev dræbt i borgerkrige fra 1989 til 2003.

Vælgeren Oscar Sorbah kalder valgdagen for et spændende øjeblik for Liberia.

- Siden årene med borgerkrig er det her første gang, vi ser en overdragelse af magt fra én person til en anden. Så i dag er et spændende øjeblik særligt for mig, men også for Liberia, sagde han tirsdag til AFP.

Weah førte i første valgrunde, der blev holdt 10. oktober.

Men han sikrede sig ikke over halvdelen af stemmerne som krævet for at vinde i første omgang.

Anden runde skulle være afholdt 7. november. Men den blev udskudt oven på beskyldninger fra Boakais lejr om uregelmæssigheder.