Basketligaen

Basketball: I årets sidste hjemmekamp tog Svendborg Rabbits endnu et skridt mod den gode ende af tabellen med en sejr på 96-87 over Stevnsgade. Det var den anden sejr i træk for Rabbits, der efter overtidssejren mod Næstved for 14 dage siden igen var involveret i en tæt kamp med succesfuld udgang. Med sejren er Rabbits nu på en delt fjerdeplads med 10 point for 11 kampe.

Svendborg Rabbits-Stevnsgade 96-87 (50-41) Basketligaen

Periodecifre: 31-15, 19-26, 18-25, 26-21.



Kampens gang: 31-15, 50-41, 68-66, 96-87.



Point Svendborg Rabbits: Michael Moore 24, Mikkel Plannthin 17, Terrell Harris 17, Tomas Bjarkason 10, Sebastian Åris 9, Mathias Kelly 7, Harding Nana 6, Claus Magaard 3, Simone Lucarelli 3.



Point Stevnsgade: Filip Rajovic 21, Mathias Seilund 19, Stefan Jevric 13, Frederic Filosof 11, Boris Vukicevic 10, Tobias Tita Christensen 7, Salman Khan 4, Andy James 2.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Michael Moore. Stevnsgade: Mathias Seilund.



Dommere: Bo Bundgaard, Morten Thomsen og Jesper Steen Lundsgaard.



Tilskuere: 1389.



Næste kamp: Lørdag 30. december kl. 14.00: Bakken Bears-Svendborg Rabbits.

Som en nytårsraket fra kampsponsoren Krudtmagasinet fløj Svendborg Rabbits af sted fra kampens start. Kaninerne scorede efter behag mod Basketligaens bundhold, der havde svært ved at stoppe hjemmeholdets eksplosive krudtkarle.

Amerikanerne Terrell Harris og Michael Moore fandt den direkte vej til kurven, og Mikkel Plannthin var skarp fra distancen med to treere i første periode.

Sebastian Åris, der var tilbage efter en skadespause, styrede spillet sublimt og leverede flere flotte afleveringer til holdkammeraterne, der kvitterede med scoringer.

Allerede efter otte minutter var Rabbits foran 29-9, og med et minut igen af første periode kom den nye spiller Simone Lucarelli på banen til stor applaus fra de 1389 tilskuere i kaninhulen.

- Vi kom godt fra start, men så troede vi åbenbart, at sejren var hjemme og begyndte at slappe af, sagde Sebastian Åris.