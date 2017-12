Replik: I Danmark den 24. december sender Andreas Kamm og Carsten Jensen dybt bekymrende indlæg om det danske samfund og folks mulige tab af vore værdier. Carsten Jensen retter især skytset med tilsyneladende vanlig rødradikal holdning mod et bestemt part, nemlig DF.

For begge skylder vi vel stor respekt. Kamm for sit utrættelige arbejde og Jensen for sit dygtige forfatterskab - dog altid henledende opmærksomheden på, hvor slemt især personer med en vis velstand tilsyneladende tænker og handler efter hans overbevisning.

Måske burde begge også se lidt indad. Jo mere Danmark synes at have ydet såvel udadtil som indadtil, har det vel hjulpet meget lidt for ramte og mindre ramte befolkninger. Desværre kunne man frygte netop det stik modsatte. Har hjælpen lige så ofte skabt basis for fortsættelse af krige og undertrykkelse af de befolkninger, man er overbevist om at hjælpe? Har spot-ydelser til sultne stammer i landene uden for EU og I-landene i virkeligheden sikret en langsommere udvikling af disse landes fremskridt og, qua nogle staklers overlevelse til videre befolkningsforøgelse, forværret forholdene.

Indadtil har Danmark søgt at være "lovmæssigt retfærdigt". Det tager år at udvise grove kriminelle i ly af en misforstået humanisme. Derimod tager det ikke længe -trods ankebehandlinger - at udvise gennem en halv snes år helt integrerede og basalt velfungerende slægtninge, hvis opholdstilladelse tilfældigvis er udløbet eller manglende. Trods disse og deres børn efterhånden både taler dansk, og børnene har gået flere år i dansk skole, end man gjorde, da man endnu havde muligheder for at gå ud af den danske folkeskoles 7. klasse.

Det må være på tide at tænke om, så Danmark fortsat har overskud til de, der reelt og set i rette perspektiv virkeligt trænger til selvhjælp - både etniske danskere og tilkomne fremmede, der virkeligt vil Danmark - så vil vi vel stort set alle - også dem.