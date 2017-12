I månedsvis har Zoo i København, Fregatten Jylland, Vikingecenter Fyrkat og flere andre danske museer måttet affinde sig med usikkerhed om deres økonomiske situation.

De har alle fået besked på at betale store lån tilbage til Arbejdsmarkedets Feriefond, og blandt andet vikingecentret har sagt, at de risikerer helt at måtte lukke.

Nu udsættes tilbagebetalingen af lånene.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sætter sagen på pause, mens han drøfter den med EU-Kommissionen, så en løsning ikke kolliderer med reglerne for statsstøtte. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg kan desværre konstatere, at denne sag har vist sig at være yderst kompleks, siger ministeren i meddelelsen.

- Det skyldes blandt andet EU-reglerne om statsstøtte, og det har betydet, at sagen desværre har strakt sig over en langt længere periode, end vi først forventede, tilføjer han.

Det er statens advokat, Kammeradvokaten, som i en redegørelse har vurderet, at en løsning skal tage hensyn til EU's regler for statsstøtte.

Ifølge meddelelsen samles regeringen med aftalepartierne S, R og SF i det nye år for at finde en model for tilbagebetalingen af lånene til feriefonden.

Berlingske har tidligere beskrevet, at Arbejdsmarkedets Feriefond kræver 900 millioner kroner tilbage fra mindst 30 museer. Det sker, efter at et politisk flertal i Folketinget i 2014 besluttede at overføre 280 millioner kroner fra fonden til staten.

Det har bragt museerne i knibe, fordi de opfattede lånene som donationer. Flere museer har givet udtryk for, at de må lukke, hvis deres lån skal betales tilbage med kort varsel.

Det har - i flere omgange - fået ministeren til at love at finde en løsning for museerne.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu - omend senere end forventet - er klar til at drøfte mulighederne med kommissionen, så vi kan finde en løsning, siger Troels Lund Poulsen.

- Indtil vi har fundet den, sætter vi lånene på pause. Det vil sige, at ingen institutioner skal begynde at betale lån tilbage, mens vi forhandler med kommissionen, tilføjer han.

Tilbagebetalingen af lånene udskydes til den 1. juli 2018.