Der er kommet gode penge i ejendomme og byggeri, men det er også en god forretning for fynboer at producere tobak. Det viser en ny analyse fra Fyens.dk og Fyens Stiftstidende af over- og underskud i de fynske virksomheder.

Det er gode tider for priserne på ejendomme, og det forstår en række fynske virksomheder at udnytte. Det viser en opgørelse over de største overskud pr. ansat på Fyn, som vi har lavet på baggrund af alle regnskaber offentliggjort i 2017.

Øverst på listen ligger ejendomskoncernen Barfoed Group med over ni millioner kroner i overskud for hver af de 79 ansatte. Det er ingen tilfældighed, for Odense-virksomheden er det fynske firma, der har offentliggjort det største overskud overhovedet i 2017.

Allerede på andenpladsen ligger en anden ejendomsvirksomhed, Esplanaden Berlin, og også listens nummer 4, 9 og 13 er involveret i udvikling, opførelse eller udlejning af ejendomme.