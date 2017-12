The Bootleg Beatles er verdens længstlevende The Beatles-tributeband. Det blev dannet i 1980 og har givet flere end 4000 koncerter. 48-årige Steve White har spillet rollen som Paul McCartney de seneste seks år. Til januar optræder gruppen i Odeon.

48-årige Steve White fra Nottingham har spillet covermusik i 30 år og været medlem af en lang række cover- og tributebands, som har dyrket musikken fra The Searchers, The Animals og The Beatles. For syv år siden blev han kontaktet af The Bootleg Beatles, der manglede et medlem til at spille rollen som Paul McCartney, da deres daværende bassist fik problemer med hørelsen.

- Jeg har spillet musik fra 1960'erne stort set hele min karriere. Mit seneste band havde efterhånden transformeret sig til et The Beatles-coverband, hvor jeg spillede guitar i rollen som John Lennon, selv om jeg ligner Paul mere af udseende. En dag ringede Andre Barreau, som var med til at stifte The Bootleg Beatles, og spurgte, om jeg havde lyst til at spille et par shows med dem, fordi deres bassist var syg. Det havde jeg. Det gik glimrende, og efter en periode som afløser blev jeg fast medlem i bandet, siger Steve White.

Da han er højrehåndet, gik han i intens træningslejr for at lære at spille bas med venstre hånd som Paul McCartney.

- Det tog mig tre måneder bare at kunne spille de mest simple rytmer. Det var umådeligt vanskeligt, fordi jeg har spillet guitar med højre hånd i flere end 20 år. Min læringskurve var dog ret stejl, fordi jeg øvede mig timevis hver eneste dag, så efter et par år var jeg hæderlig. Jeg er komfortabel med venstrehåndsbas i dag, men jeg lærer stadig, siger Steve White.

Han er taknemmelig for, at Andre Barreau, som i 34 år var George Harrison i The Bootleg Beatles, valgte ham ud.

- Andre er på en måde stadig en del af bandet, selv om han forlod det i 2014. Han giver stadig gode råd og hjælper vi fire nye medlemmer med at optimere vores præstationer. Han har blandt andet taget os med rundt i London for at vise os berømte steder, hvor The Beatles optrådte, fik taget billeder eller boede. Han er en uudtømmelig brønd af informationer, siger Steve White.