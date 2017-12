2018

Tullebølle: Alle erhvervsdrivende på Langeland er velkomne, når Business Network Langeland inviterer til netværk, bobler og nytårskur tirsdag den 9. januar kl. 17.00-19.00 i Nowhuset på Skolevej 10 i Tullebølle.

Her vil Torben Grodt Petersen fra Grodt Consulting holde et oplæg om at drive sin virksomhed som en "netværksvirksomhed", og han vil tage udgangspunkt i de spirende muligheder, som Langeland har for at opdyrke mikrovirksomheder i fremtiden.

Derefter er der mulighed for at netværke med andre virksomheder. Champagnen er sponsoreret af Business Network Langeland, og kransekagen leveres af Stæhrs Bageri.

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på forhånd. Det skal ske senest den 4. januar på mail-adressen mail@kristinekarlshoej.dk. Du kan læse mere på Business Network Langelands facebookside - her kan du også tilmelde dig.

Invitér gerne dit langelandske erhvervsnetværk med til nytårskuren i Tullebølle, lyder opfordringen fra Business Network Langeland. /EXP