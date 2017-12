- Hvorfor er du gået ind i politik?

- Jeg har altid haft en ide om, at det kunne jeg godt tænke mig, og nu var det så tiden. Jeg vil gerne præge det i den retning, hvor vi får ordnet vores almindelige hverdag som at få lappet hullerne i vejene eller ordblinde får den hjælp, de skal have i skolen, og få lavet cykelstier. Jeg synes, det er spændende at træffe beslutninger på kommunens vegne.

Lars Kolling Lars Kolling er 43 år og bor i Glamsbjerg.Han er valgt ind for Dansk Folkeparti og fik 239 personlige stemmer.



Han er kleinsmed på Cabinplant, hvor han tidligere også var sikkerhedsrepræsentant.



Har en kone og tre børn på 22, 15 og 13 år.

- Hvad er det vigtigste at tage fat på?

- Det er integration og vores velfærd. Det koster omkring 33 milliarder at integrere flygtninge, så det har nogle omkostninger. De penge kan du ikke bruge på noget andet. For nogle virksomheder er det næsten som om, at det vigtigste er ikke at betale skat, og så har vi sådan nogle som os lønmodtagere, hvor mange godt kan lide at få lavet sort arbejde eller laver sort arbejde. Det er en stor humpel for velfærdssystemet. Man skal tage vare på sig selv, men kommunen skal hjælpe en på vej.

- Hvad vil du gerne opnå?

- At vi får ordnet vores huller i vejene, får nogle cykelstier, og at vi får hjulpet vores svage og stærke elever i folkeskolen. De svage elever skal hjælpes, men de stærke elever skal også udfordres.

- Hvem er dit politiske forbillede?

- Det har i mange år været Kristian Thulesen Dahl, og det er det stadig. Det er ordenlighed og ærlighed. Han virker meget oprigtig og ærlig. Han har ikke det med, at han har facitlisten i baglommen, og at "nu skal i bare høre her, hvad der er rigtigt." Den attitude kan jeg ikke lide. Det er han god til ikke at have.

- Hvad laver du, der ikke har noget med politik at gøre?

- Jeg bor i nærheden af skoven, så jeg dyrker mountainbike, og jeg løber, og jeg har dyrket teakwondo, hvor jeg er to gradueringer fra det sorte bælte. Vi har et kolonihavehus i Assens, hvor vi slapper af, og så rejser vi.