Saltofte: Saltofte og Omegns Borgerforening er i færd med at skaffe penge til en hjertestarter. Den koster 25.000 kroner at anskaffe, og foreningen har foreløbig 6100 i kassen til det gode formål. Saltofte og Omegns Borgerforening afventer desuden svar på ansøgninger, som er sendt til en række fonde.

Men indtil der kommer svar fra disse, arbejder foreningen ufortrødent videre med at samle penge ind til køb af en hjertestarter.

Saltofte og Omegns Borgerforening har fået lov at låne Saltofte Forsamlingshus, og her inviterer man til fællesspisning tirsdag den 9. januar klokken 18.

Bestyrelsen sørger for egen regning for en buffet til gæsterne, og i løbet af aftenen udbydes der lotteri med sponsorerede gevinster. Hele overskuddet fra fællesspisnings-arrangementet går ubeskåret til indkøb af en hjertestarter.

- Vi håber på stor opbakning, og man må meget gerne tage venner med, siger Karlo Pedersen fra Saltofte og Omegns Beboerforening.

Det koster 75 kroner for voksne at deltage, mens børn under 12 år kan spise med for 40 kroner.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 4. januar på telefon 40 40 18 77. (SP)