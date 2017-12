Assens: Skovpavillon i Assens har gennemgået store vedligeholdelsesprojekter i årenes løb. I 2013 blev der sat nyt køkken og nye toiletter ind, og året efter fik buegangen en tiltrængt istandsættelse.

Nu er man gået i gang med endnu en etape i den selvejende institution Skovpavillonen. Det drejer sig om hall'en og indgangspartiet, der er det første projekt i en serie på tre. De to øvrige projekter er verandaen mod vest og Jægerstuen mod nord, der snart også skal have en kærlig hånd.

Den samlede investering i de tre projekter står i 990.000 kroner.

- Det er planen, at vi skal være færdige med det første projekt til januar eller februar næste år. Lige nu er vi i fuld gang med at søge fonde og sponsorer, så vi kan få økonomien til at nå sammen. Skovpavillonen er en gammel træbygning fra 1885 og kræver løbene vedligehold, og her har vi et helt unikt arbejdshold, som består af håndværkere og andre ildsjæle, som vil Skovpavillonen, siger Skovpavillonens næstformand Holger Hansen. (SP)