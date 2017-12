Sådan er tallene regnet ud Analysen er baseret på alle regnskaber, der er offentliggjort gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2017.Kun virksomhed med mindst 30 ansatte er med.I en koncern er koncernregnskabets tal brugt, når det foreligger. Tilsvarende er der fortrinsvis brugt tal fra moderselskabet, ikke et datterselskab.Kun selskaber på Fyn er med i analysen. Selskaberne er også med, selv om de er ejet af en virksomhed uden for Fyn. Hvis hovedsædet ligger på Fyn, bruges tallene for hele koncernen.Alle over- og underskud er hentet fra regnskabsposten "resultat før skat".Antallet af ansatte er hentet fra årsregnskabet, hvis det er oplyst. Heri er medarbejdertallet regnet om til fuldtidsansatte i gennemsnit for regnskabsåret. Hvis regnskabet ikke indeholder antallet af ansatte, er tallet hentet fra Skats e-indkomst.Grundtallene er hentet i databasen BiQ. Derefter er de bearbejdet af Fyens Stiftstidende, som har hentet koncerntallene fra regnskaberne. Kilden er altid selskabets eget regnskab.

Et af Danmarks allerstørste landbrug, familien Lerche-Simonsen og deres Eskelund, har for en gang skyld meldt sig i gruppen af firmaer med store minusser. Koncernen, der omfatter en meget stor svineproduktion i Gelsted-området samt i Østeuropa, plejer ellers mest at blive omtalt for sine succeser, men denne gang er den røget helt op på en plads som nummer to, når det gælder om at have store underskud i forhold til antallet af ansatte.