"Det her er Søren. Ham du ikke vil holde nytår med,", hedder det i et opslag fra Svendborg Sygehus, der vistnok er gået viralt.

Søren er Søren Larsen, overlæge med speciale i håndkirurgi.

Jeg kommer ikke til at tage pladsen fra nogen, der har brug for Søren Larsens færdigheder nytårsaften, for jeg bruger ingen penge på nytårsskyts og fyrer ingen raketter af, for jeg har enorm respekt for fyrværkeri. Den er ikke blevet mindre med årene. Jeg havde min opvækst i Assens, salt- og cementbyen oppe ved Mariager Fjord, der på den mest forfærdelige vis fik sprængt sig ind på danmarkskortet nytårsaften 2014-2015, da en krysantemumbombe eksploderede i hovedhøjde og tog livet af 37-årige Bo Schmidt Andersen. Det var en rædselsnat, hvor også to unge mænd mistede livet i Skjellerup ved Hobro, en snes km fra Assens, på grund af krysantemumbomber.

Og jo, jo, jo. Jeg er så udmærket klar over, at det netop var en ulovlig krysantemumbombe, der udløste tragedierne, og at man hverken mister liv, syn eller lemmer, hvis man håndterer det lovlige fyrværkeri med omtanke og efter de sikkerhedsmæssige forskrifter.

Det gjorde vi langtfra, da jeg mange år tidligere voksede op i den Assens, hvor Bo Schmidt Andersen døde i fyrværkeriulykken.

Jeg hang ud med et slæng af drenge, der var vilde med krudt. Kongen af krudtet var min klassekammerat Jimmie, der kunne få hvad som helst til at eksplodere: Dåser, flasker, postkasser. Hans letsindige omgang med fyrværkeri satte engang ild til en bil, der udbrændte. Og midt i en engelsktime begyndte det pludselig at knalde og ryge fra Jyde-Pers dynejakke. Noget ulovligt fyrværkeri var selvantændt i lommen på den. Heldigvis fik han den af, før der skete skade på ham. Han og nogle andre drenge fandt engang en stang dynamit i en minegang i kridtgraven, som de senere detonerede i en grusgrav - og fik masser af street-credit for det. Det hed vist noget andet i 70'erne.

Det var så som så med min egen heltestatus, da min mor i min skrivebordskuffe fandt nogle romerlys, hvor jeg, efter Jimmies anvisninger, havde boret skruer ind, fordi de så virkede som kanonslag, når man tændte dem. Mor var dybt rystet over min tankeløshed og chokeret over de ulykker, jeg kunne forårsage, og hun kvitterede med stuearrest og en længere lektion i hvor farligt et projekt, jeg var ude i.

Jeg tror faktisk, det gjorde indtryk på mig, og i virkeligheden brød jeg mig slet ikke om de høje brag - og da slet ikke om at forestille mig de øjen- og håndskader, mor manede frem for mig.

Siden har jeg holdt en distance til fyrværkeri. Jo, jeg går ud og kigger, når himlen eksploderer og anerkender de flotte mønstre, men nogen stor betagelse er det egentlig ikke for mig, og jeg synes også, man betaler helt vanvittige priser for noget, der varer i så få sekunder. Jeg har bekendte, der bruger tusinder af kroner på nytårsskyts og som tydeligvis har kæmpestor fornøjelse af at være fyrværkerimestre for en aften, og det er dem vel undt, men mig preller det lidt af på.

Mine store drenge på 20 og 23 vokset op med stort set at måtte nøjes med at se andres fyrværkeri og mine evindelige formaninger om, hvor vigtigt det er at passe på. Fyrværkeri har egentlig ikke optaget dem særlig meget. I hvert fald ikke før nu, for pudsigt nok har min søn, Benjamin på 20, fået en tjans som fyrværkeri-sælger hos thansen og mener, han skal bruge noget af sin løn på indkøb hos sig selv.

Nu har jeg også små børn på tre og fire år, og min kære hustru mener, det er på tide, at de også ser en raket blive fyret af fra vores grund, så det ender nok med, at vi bliver kunder hos thansen i år, og så kan jeg passende starte fortællingerne om, hvor farligt skytset er, hvis man ikke passer godt på.

Det er et helt skørt højt antal mennesker, der kommer til skade ved fyrværkeriulykker hver eneste nytårsaften. Det drejer sig om mere end 300, og en tredjedel af dem er børn ned til syvårsalderen, der brænder krudt af på egen hånd. Sidste nytårsaften resulterede i 10 alvorlige øjenskader. Det skræmmer mig helt vildt.

Det er ikke blot Svendborg Sygehus og Søren Larsen, der er gået viralt på Facebook. Heidi Jensen, Bo Schmidt Andersens samlever, står modigt frem og fortæller på Facebook-siden Ulovligtkrudt om den aften, da hun mistede sin livsledsager og hendes børn deres far. Jeg tuder, når jeg ser videoen, men jeg synes alligevel også, du skal gøre det.

Godt nytår og pas på hinanden - både søndag aften og i det nye år.