Læserbrev: Arealet skal anvendes til andre formål, og der er allerede udarbejdet en skitse, der skal behandles politisk. Politik forudsætter, at borgerne fremsætter ønsker om sagen.

Mine ønsker, der er udtryk for min opfattelse, er ikke baseret på teoretisk viden. Jeg har forstand på to ting: 1. En gang-/cykelsti, 2. Boligarealer.

En gangsti kan fylde "et hul" i de nuværende stier langs åen. Et boligareal, der ifølge planen, jeg har set, er noget overdimensioneret. Jeg synes, at et kollegium til bl.a. sygehus og universitet er en mangelvare her i Odense.

Jeg ønsker mig en gangsti, et kollegium og et boligareal.