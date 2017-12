Parkeringskontrol. Forretningsmæssig afstumpethed

Læserbrev: Der er mange måder at drive forretning på. At Parkeringskontrol Nords lumpne og mafialignende metoder i denne forbindelse er helt ude i hampen, er vi sikkert mange, der gerne tilslutter sig.

I sagen om restauratør Bent Jørgensen består dennes brøde i, at han parkerer udenfor sin egen forretning for at læsse sit køretøj. Dette på et sted som p-selskabet uden hold i virkeligheden definerer som værende et fortov.Chefen for omtalte selskab, Frode Nielsen, bliver af herværende avis konfronteret med nogle yderst relevante spørgsmål. Svarene herpå bevidner med al tydelighed, at det ikke ligefrem er studenterhuen, som trykker Frode Nielsen. Dette skriver jeg lige ud af posen og regner i øvrigt med, at injurielovgivningen er på min side. Vi er her i høj grad vidne til en forretningsmæssig afstumpethed og ikke mindst emsighed, som man skal lede længe efter.Hvem der ikke har de skarpeste knive i skuffen, bør der næppe herske tvivl om.