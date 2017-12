Velfærd. Vi skal fortsat prioritere de svageste

Kommunalvalget er overstået, og det røde flertal består. Heldigvis. For det er vigtigt, at Odense fortsætter med at prioritere den fælles velfærd og de varme hænder.

Men selvom Enhedslisten blev det andenstørste parti i rød blok, blev det desværre ikke til en rådmandspost i denne omgang. Jeg fik to år som rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, og det har uden sammenligning været to af de mest lærerige og givende år i mit liv. Jeg har virkelig nydt at stå op hver dag og kæmpe for en god og værdig støtte til vores ældre og til mennesker med handicap og psykisk sygdom. Kæmpe for nogle af dem, der har allermest brug for fællesskabet. Og sikke et privilegium, det har været.

De sidste par år er der sat nogle virkelig gode ting i gang, som fortjener et par ord med på vejen. Ikke mindst i håbet om, at min efterfølger vil fortsætte ad samme vej. For det første er det værd at nævne vores demensindsats, som går under navnet "Demensvenligt Odense". Vi har taget førertrøjen på, når det gælder om at hjælpe mennesker med demens til at leve så gode og hele liv som muligt i alle stadier af sygdommen. Både på plejecentrene, men så sandelig også hvis man bor hjemme og færdes i byrummet.

Der er sikret mere og bedre rådgivning, der er investeret i dagtilbud for mennesker med demens, og så nåede vi vores målsætning om at uddanne 3000 demensvenner inden årets udgang. Demensvenner er helt almindelige borgere, som ved ekstra meget om demenssygdommen, og som derfor kan spotte folk, der måske lige har brug for lidt ekstra hjælp ved kassen i Netto eller ved busstoppestedet. Det kan være lige præcis den støtte, der gør, at de kan klare hverdagens gøremål. Det er der en enorm livskvalitet i.

Vi har også prioriteret flere midler til velfærd gennem vores "velfærdsprocenten". En beskeden skattestigning, som omsættes direkte til flere varme hænder. I år ansatte vi 50 nye medarbejdere til aftenbemandingen på plejecentrene, og i begyndelsen af 2018 bliver der ansat ca. 50 medarbejdere til de udkørende hjemmeplejegrupper. Dem er der hårdt brug for. Vi bliver flere og flere ældre, og der skal ganske enkelt mere personale til, hvis det skal hænge sammen.

På handicapområdet er der også sket spændende ting, selvom det startede med en byrådsvedtaget besparelse på flere millioner. Det beløb fik vi hurtigt ført tilbage til området, men i stedet for at tro, at vi vidste det hele, så spurgte vi målgruppen: "Her er 10 millioner kroner. Hvad har I brug for?". Og sådan blev det. Processen viste os, at hvis man som handicappet voksen bliver taget seriøst og behandlet ligeværdigt, så vokser man helt enormt som menneske. Det var en super fed ting at være med til, og det bør vi have meget mere af.

Der er opnået mange ting på kort tid, men arbejdet er ikke færdigt. Der er stadig områder, hvor der er brug for flere hænder, og hele projektet med at genrejse den fælles velfærd er kun lige begyndt.

Jeg fortsætter selvfølgelig kampen fra min nye position, og håber på, at der er politisk vilje til at prioritere de svageste i vores samfund - også nu hvor valget er overstået.