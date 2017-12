Demens

Fredericia: Otiummet skulle afløse et travlt liv som direktør for blandt andet Fredericia Messecenter, som var navnet på Messe C i 2008, men sådan er det ikke helt gået for 70-årige Jan Friche. Mandag aften viser DR1 en tv-dokumentar, som Jan Friches søn, journalist Kasper Friche, har lavet.

Dokumentaren er optaget over et par måneder, hvor demensen hurtigt fik godt fat i hans far. Et af de store dilemmaer er udsigten til, at faren skal på plejehjem, men hvordan fortæller man sin far det, og hvem skal gøre det?

Ifølge DR fik Jan Friche for et år siden diagnosen frontallapsdemens, som kun to til tre procent af alle demente menes at have. Sygdommen betyder, at Jan Friche er meget umiddelbar og følger sine behov.

Efter tv-dokumentaren sidder Kasper Friche og hans mor, Anne-Grethe Friche klar ved tasterne for at besvare seernes spørgsmål på dr.dk.

Jan Friche stoppede som direktør i MesseC i 2009.

Udsendelsen begynder kl. 20.45.