Hvert år dør omkring 100.000 mennesker af slangebid, anslår Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er især i Afrika, hvor der er ringe adgang til lægehjælp og modgift.

Men selv om slangebid har taget hundredtusinder af menneskeliv i 2017, er det en af de kriser, som mange danskere ikke har lagt mærke til.

Læger uden Grænser har igen i år samlet top-5 over de kriser, som er blevet overset eller helt glemt.

Det er ud over slangebid mødredødelighed i Afghanistan, skrantende sundhedssystemer i lande med ebola, borgerkrig i Den Centralafrikanske Republik (CAR) og de mange millioner mennesker, som bliver smittet med hepatitis C.

- Disse kriser medfører tab af mange menneskeliv, og det er sommetider en mindre indsats, der skal til for at forbedre situationen, siger Heidi Christensen, som er formand for Læger uden Grænser:

- Derfor er det også vigtigt, at man husker de kriser, som ikke naturligt får plads.

Der kan være mange grunde til, at en krise bliver glemt eller overset, lyder det.

Det skyldes blandt andet, at medierne ofte beskæftiger sig med katastrofer, som opstår pludseligt, og derfor har stor nyhedsværdi.

- Eksempelvis borgerkrigen i CAR har varet så længe, at vi er blevet trætte af at høre om det, og så får det ikke plads, siger Heidi Christensen.

Samtidig kan nogle kriser være svære at dække for pressen. Det kan være svært at skaffe sig adgang til et land, og kriserne kan være komplekse og teknisk svære at forklare.

Læger uden Grænser og Voxmeter foretog i november en rundspørge, hvor folk blev spurgt til en række forskellige kriser. De fem, som færrest havde hørt om, blev til Læger uden Grænsers "glemte kriser" i 2017.

Heidi Christensen anerkender, at man kan blive mæt af at høre om alle de frygtelige ting, der sker i verden.

- Men vi har valgt fem - vi har jo ikke valgt en lang liste - og vi tror godt, at man kan kapere at vide noget om det, siger hun.