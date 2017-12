Fredag den 29. december fylder Kurt Ravn 70 år.

Det var under skolens opførelse af det klassiske julestykke "Nøddebo Præstegaard", at puslespillet faldt på plads for en ung Kurt Ravn.

Lige dér midt på scenen i rollen som Nikolaj kunne han mærke, at han havde fundet sin plads, og drømmen om en karriere som skuespiller var skabt. Kurt Ravn blev uddannet fra Statens Teaterskole i 1973, og som nyuddannet skuespiller var hans ønsker beskedne. Hvis han blot kunne lande én god rolle om året, var hans lykke gjort.

Det ønske er i den grad blevet opfyldt, føler han.

- Jeg har været meget privilegeret, for lige fra jeg blev færdig i '73, har jeg haft tilbud om arbejde, og det er en privilegeret situation som skuespiller i sådan et lille land, siger Kurt Ravn.

Det var for alvor rollen som "Røde" i "Matador" fra 1978 til 1982, som satte ham på kortet, men Kurt Ravn har også flere gange bevist sit talent som operasanger og musicalskuespiller.

Selv er han særlig glad for sin præstation i musicalen "Les Misérables", hvor han spillede Jean Valjean.

- Det bliver nok svært at overgå. Det var utroligt spændende, fordi det var en gennemkomponeret musical og en smuk historie. På samme tid var det også den sværeste opgave, jeg nogensinde har haft.

- Der var nogle toptoner, jeg kæmpede med, så det var en meget hård periode rent fysisk. Men rent dramatisk var det en vidunderlig rolle, siger Kurt Ravn.

Skuespillet og sangen har han med legende lethed kombineret gennem hele sin karriere.

Og selv om fødselsattesten nu fortæller Kurt Ravn, at han er et stykke forbi folkepensionsalderen, har han ingen intentioner om at slå bremserne i.

- Jeg har ikke tænkt mig at stoppe lige nu, så længe folk gider at se og høre på mig, så bliver jeg ved.

- For kort tid siden skrev jeg kontrakt med Den Jyske Opera om en forestilling i 2019, til foråret medvirker jeg i musicalen "Midt om natten" i Tivoli, og der er også allerede booket julekoncerter for 2018, siger Kurt Ravn. (Ritzau)