Nyborg: Tirsdag morgen blev en 20-årig nyborgenser, der tilsyneladende ikke kunne holde sig, standset i sit forehavende af Fyns Politi. Den unge mand blev nemlig opdaget, mens han stod og tissede på et cykelskur på Dronningensvej i Nyborg.

- Den slags vil vi ikke have. Det er en forstyrrelse af den offentlige orden, fastslår politiassistent ved Fyns Politi, Steen Foged.

Situationen blev ikke bedre af, at den unge mand nægtede at fortælle, hvem han var. Så selv om det til sidst lykkedes politiet at få det ud af ham, kan manden nu se frem til en bøde for at have overtrådt retsplejeloven. Man har nemlig pligt til at oplyse politiet om, hvem man er, hvis man bliver spurgt.

I tillæg til det får manden en bøde for at have tisset på gaden.