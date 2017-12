Middelfart: Selv om der lige nu ser halvtomt ud, så lover butikschef Tove Holm, at de 180 kvadratmeter vil bugne med tøj, legetøj, mindre møbler, klapvogne og andre ting til børn i alderen 0-10 år, når Mødrehjælpen 5. januar slår dørene op for foreningens nye butik i Østergade 58 i Middelfart. Adressen har senest huset den tyrkiske Café Galleon, og de frivillige knokler i disse dage på højtryk med at omdanne de lidt dunkle café-lokaler til en lys og moderne butik.

Mødrehjælpen Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik.Mødrehjælpen er en organisation i vækst, der gennem en årrække har hjulpet og rådgivet stadig flere børnefamilier. Mødrehjælpens lokalforeninger er med til at sikre, at Mødrehjælpen kan hjælpe endnu flere både lokalt og på landsplan.



Mødrehjælpen har 130 lønnede medarbejdere og godt 1.400 frivillige ildsjæle landet over. Mødrehjælpen har rådgivningshuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hertil kommer Mødrehjælpens 30 lokalforeninger og 33 butikker rundt om i Danmark. Nummer 34 åbner 5. januar i Middelfart.

Med en fortid som økonomichef i den danske tøjkæde Nielsens ved Tove Holm, hvad det vil sige at drive tøjbutik. Hun håber ud fra Mødrehjælpens erfaring med dens over 33 butikker i andre danske byer, at der kan sælges brugt børnetøj og andre genbrugsting til børnefamilier for omkring 400.000 kroner om året i den nye butik.

- Når husleje og andre faste udgifter til strøm og varme er betalt, skulle halvdelen gerne være tilbage til de aktiviteter, vi gerne vil lave for lokalområdets sårbare børnefamilier, for det er jo hele pointen med at åbne, fortæller Tove Holm.

Med indtægterne fra den nye butik er det blandt andet håbet at kunne lave spiseaftener og aktiviteter i naturen for lokale børnefamilier med særlige behov.