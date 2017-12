Kerteminde: Det er ikke mange øjeblikke siden, vi sad og pakkede julegaverne ud og sagde tak og næh og åh og måske også et enkelt eller to: Den skal byttes.

Og så er det jo heldigt, at man kan få meget mere for gavepengene, når man vælger at bytte, for knap er julen slut, før udsalget er i fuld gang. Ikke overalt, men i mange af butikkerne.

Formand for Cityforeningen, Jonas Nielsen, forklarer, at det er op til butikkerne selv, hvornår de starter udsalg.

- Vi har heldigvis så mange forskelige varetyper repræsenteret i Kertemindes butikker, at det er svært at sætte en fælles dato, og så er der kædebutikker, der får det dikteret oppefra, forklarer han.

- Så vi er i Cityforeningen helt enige om, at udsalgsdato vil vi ikke forsøge at regulere.

En af dem, der startede udsalg den 27. december, var formandens hustru, Maria Nielsen, der er indehaver af Amanda Sko.

- Egentlig startede jeg udsalget på Black Friday sidst i november - jeg skilter bare først med det nu, fortæller hun.

- Alt det, jeg vidste ville blive sat ned til udsalget, har jeg solgt til udsalgspris i hele december. Jeg vil ikke stå den 23. december og tage fuld pris og så sælge til halv pris fire dage senere, fortæller hun.

- Men jeg er nødt til at starte udsalg nu, for det gør de i Rosengårdscentret, og så er valget: Følg med eller dø.