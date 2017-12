Det franske stjerneskud Kylian Mbappe talte med Real Madrid om et skifte til den spanske hovedstad, inden han skiftede fra Monaco til Paris Saint-Germain.

Det fortæller den 19-årige angriber i den spanske avis Marca.

- Der var rygter om et skifte, og det er sandt, at jeg talte med Real Madrid, men det er fortid for mig og Real Madrid, siger franskmanden.

- Jeg spiller for PSG nu, og jeg vil 100 procent forsvare klubbens farver.

Mbappe, der fyldte 19 år i sidste uge, var interessant for de fleste storklubber i Europa, efter at han i sidste sæson hjalp Monaco med at vinde det franske mesterskab for første gang i 17 år.

Men det endte med, at han i sommerens transfervindue skiftede til PSG, da Paris er hans hjemby, fortæller han.

- Jeg ville spille for PSG, og jeg er glad for at være her.

- Jeg har masser af tid. Jeg vil spille for det bedste hold i verden, og PSG har alt, der skal til, for at blive det. Hvis holdet vokser med mig, så er der ingen grund til at forlade klubben, siger angriberen.

Han spillede 29 ligakampe for Monaco i mesterskabssæsonen, og han blev noteret for 15 scoringer.

Mbappe er på lån i PSG, men aftalen bliver permanent næste år, når PSG betaler Monaco i omegnen af 1,3 milliarder kroner for spilleren.

Han bliver dermed bliver den næstdyreste fodboldspiller i verden, da han kun er overgået af holdkammeraten Neymar.

I denne sæson har Mbappe spillet 21 kampe for PSG, og han har scoret 12 mål og lavet 11 målgivende afleveringer. PSG fører den franske liga med ni point ned til Monaco.