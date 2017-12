Lørdag den 30. december fylder Jeff Lynne 70 år, og han er stadig i fuldt vigør.

Med en særlig kombination af rock, pop og klassisk musik har Electric Light Orchestra med britiske Jeff Lynne som frontfigur solgt millioner af album og afviklet koncerter med både laserlys, rumskibe, klokker og fløjter.

Bandets leder med det karakteristiske, krøllede hår har ikke kun udfoldet sig som udøvende musiker og sangskriver i et mærkværdigt musikprojekt. Han har også været producer for flere af rockens store stjerner.I 2018 venter en tour rundt i Europa med Electric Light Orchestra, der ganske sigende også er kendt som Jeff Lynnes ELO. Bandet kommer i den forbindelse til København og kan 16. september opleves i Royal Arena.

Jeff Lynne synger og mestrer flere instrumenter - guitar, bas, keyboard og cello. Han voksede op i Birmingham i England, og i 1960'erne spillede han blandt andet guitar i The Nightriders (senere Idle Race). Han blev derefter en del af sin ven Roy Woods band The Move.

I 1970 dannede de to kammerater The Electric Light Orchestra sammen med Bev Bevan. Efter et par år, et debutalbum og Roy Woods afgang fra bandet blev Jeff Lynne den primære, kreative kraft i foretagendet, og de følgende år bød på nye medlemmer og en række succesfulde udgivelser.

Samlet har Electric Light Orchestra solgt mere end 50 millioner album verden over og haft 27 singler på den britiske top 40-hitliste. Af hits kan nævnes "Evil Woman", "Mr. Blue Sky" og "Don't Bring Me Down".

I slutningen af 1980erne gik Jeff Lynne en ny vej og var med til at danne gruppen Traveling Wilburys, som foruden ham selv talte legenderne George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan.

Jeff Lynne har desuden udgivet to soloalbum og anses som en af musikhistoriens helt store producere. Musiktalentet fra Birmingham har produceret for Bryan Adams, de tidligere The Beatles-medlemmer George Harrison, Paul McCartney og Ringo Starr og adskillige andre kunstnere.

Fødselaren har været gift to gange. Først med Rosemary Adams og senere med Sandi Kapelson. Med sidstnævnte har han to voksne døtre. (Ritzau)